TREĆA MEDALJA ZA SRBIJU NA EVROPSKOM SENIORSKOM PRVENSTVU U TEKVONDOU! Paratekvondista Nikola Spajić osvojio bronzanu medalju!

Osim fantastičnom organizacijom, Srbija može da se ponosi i sjajnim rezulatatima na ovom sportskom događaju.

Finalnog dana Evropskog seniorskog prvenstva u tekvondou srpski paratekvondo tim osvojio je prvu medalju. Reprezentativac Srbije Nikola Spajić je nakon poraza u polufinalu od Jeonghun Joa iz Koreje, osvojio bronzano odličje u kategoriji K44 do 80 kilograma. Spajiću u narednom periodu predstoje intenzivne pripreme za nastup na Paraolimpijskim igrama koje će se održati u Parizu, u avgustu ove godine.

Medalja je uspeh! Ipak, ovo vidim kao samo trening pred Paraolimpijske igre - rekao je kratko Spajić.

Aleksandra Perišić osvojila je bronzu u kategoriji do 67 kilograma i njena medalja je treće odličje za našu zemlju, pošto je Lev Kornev pre toga odneo srebro u kategoriji do 58 kilograma, dok je u kategoriji do 53 kg bronzu uzela Andrea Bokan.

Podsećamo da je Evropsko seniorsko prvenstvo u tekvondou održano po prvi put u Beogradu od 9. do 12. maja, u Hali 1 Beogradskog sajma. Domaćin ovog veličanstvenog sportskog događaja bila je Tekvondo Asocijacija Srbije. Šampionat je bio izuzetna prilika za dalji razvoj tekvondoa u Srbiji i promociju naše zemlje kao domaćina velikih sportskih događaja, a realizovao se pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i Sekretarijata za omladinu i sport grada Beograda.

Autor: M.Đ.