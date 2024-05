'LOMIO SAM REKETE, URLAO, PRAVIO BUDALU OD SEBE...' Novak Đoković OTVORIO DUŠU Niku Kirjosu: MRZIM sebe zbog takvog ponašanja!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, gostovao je kod svog prijatelja i kolege, Nika Kirjosa, gde je pričao o brojnim zanimljivostima iz svog života.

Novak se dotakao i svog ponašanja koje ponekad nije bilo primereno, te pojedinih sukoba sa sudijama, članovima stručnog štaba, lomljenjem reketa...

- Prvi put u karijeri nisam bio zadovoljan sopstvenim ponašanjem, lomio sam rekete, urlao i pravio budalu od sebe na terenu - počeo je priču Novak, pa dodao:

- To ne znači da sada drugačije razmišljam, da se ne stidim kada tako postupam. I dalje me je sramota i dalje mrzim sebe kada se tako ponašam, ali istovremeno mislim da je razlika u poslednjih sedam, osam godina da sada prihvatam svoje slabosti i prihvatam da i ja grešim i zato se trudim da budem bolja verzija samog sebe sledećeg dana. I nije me sramota da kažem da grešim, da imam mane.

Objasnio je i zbog čega nekada izgubi kontrolu na terenu.

- Ponekad vam je tokom meča potrebno da se probudite, da se prodrmate kako biste izvukli najbolje iz sebe. Ali, ja najčešće želim da uživam u životu, da imam dobre odnose sa ljudima, ja zaista brinem za ovaj sport. Zaista želim mojim tenisom da učinim ljude srećnim, to je suština.

O GOAT trci nije želeo da razgovara.

- Za mene je teško da diskutujem o tome, pogotovo kada je tenis u pitanju, mada uživam kada ljudi govore o tome. A razlog je, što više ljudi pričaju o toj temi, to se više priča o tenisu. Kao teniser, želim da se što više ljudi interesuje za tenis, da što više dece bude u njemu - istakao je Đoković, a zatim u dahu nastavio:

- Nikada neću reći za koga ja mislim da je GOAT. Ostavljam to drugima. Najviše iz poštovanja prema svim velikim teniserima i svim šampionima iz prethodnih generacija.

Ipak, uzore ima u drugim sportovima.

- Ponekad se zaista divim Lebronu Džejmsu, ponekad se identifikujem sa njim, kao i sa Tomom Brejdijem. Serena Vilijems mi prva padne na pamet kada su veliki šampioni, njena glad za uspehom, napredovanjem. I Kristijano Ronaldo je takav. Sama želja da se svakodnevno vaše telo, vaš mozak, vaše emocije, vaš karakter podižu na drugačiji nivo, da svakog dana bude bolja verzija sebe, da razbijate granice koje žele da vam nametnu, nešto je neverovatno. To Lebron radi tako dugo i zato je još uvek jedan od najboljih na svetu. To je ono što kod njega poštujem i divim mu se - zaključio je Novak Đoković.