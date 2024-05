PRESKAČE ŽENEVU?! Da li je Đoković na svom zvaničnom sajtu otkrio na kojem sledećem turniru će nastupiti?

Počele su ovog jutra da kruže priče o tome da bi Novak Đoković mogao naredne sedmice, poslednje pred početak Rolan Garosa da nastupi na ATP turniru u švajcarskoj Ženevi. Navodno su vođeni i pregovori oko toga da srpski teniser dobije vajld-kard.

Ali, iako ta priča i dalje nije ni potvrđena, a ni demantovana, na Novakovom zvaničnom sajtu se možda pojavila jedna indicija koja ukazuje na to gde bi sledeće mogao da nastupi.

Naime, u sekciji za Đokovićev raspored, turnir u Švajcarskoj se apsolutno ne pominje, već se navodi da je naredni turnir na kojem će Đoković nastupati - Rolan Garos!

Next tournament for @DjokerNole will be Roland Garros, as confirmed on his website! 🎾#Djokovic #GOAT #Nolefam #Srbija pic.twitter.com/PYO98VTCW0