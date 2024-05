HITNO MORAO DA SANIRA POVREDE: Nakon BORBE sa Fjurijem, Oleksandr Usik prebačen u BOLNICU!

Posle pobede, povrede su morale da budu odmah sanirane...

Oleksandr Usik je hitno prebačen u bolnicu u Saudijskoj Arabiji u subotu uveče, posle borbe, i pobede, nad Tajsonom Fjurijim.

Usik je ostvario podeljenu pobedu i naneo Ciganskom Kralju prvi poraz u karijeri, a zamalo je nokautirao sada već bivšeg WBC šampiona u teškoj kategoriji brutalnim napadom u devetoj rundi.

Međutim, prema pisanju svetskih medija, Britanac je naneo veću štetu svom rivalu, jer je Usik morao da propusti konferenciju za novinare nakon borbe kako bi mu sanirali povrede.

Fjuri je posle borbe istakao:

- Upravo smo imali borbu. Da li ste videli moje lice? Prilično je izubijano, a on je otišao u bolnicu sa slomljenom vilicom i on je takođe izubijan. Tukli smo se kao ludi svih 12 rundi. Tako da ću otići kući, pojesti nešto, popiti nekoliko piva, provesti vreme sa porodicom, prošetati mog psa, a ja i Frenk ćemo razgovarati o tome šta će se desiti u budućnosti - istakao je on.

Kada je reč o Usiku, on je povređen jakim udarcem u telo od strane Fjurija u šestoj rundi, ali nije jasno gde je došlo do povrede vilice.