ĐOKOVIĆU PRETI PAD SA TENISKOG TRONA?! Pred Novakom su ključne nedelje, razlika u poenima na ATP listi se smanjila - Evo KO mu diše za vratom!

Novak Đoković je prvi na ATP listi i ovog ponedeljka kada je započeo svoju 426. nedelju na toj poziciji.

U odnosu na prethodnu nedelju, Novak je izgubio poene zbog lošeg rezultata na mastersu u Rimu, sada ih ima 9.860 i pred njim su važni dani i nedelje.

Pre Rolan Garosa, koji počinje 26. maja, Srbin će igrati u Ženevi na turniru iz serije 250, gde će pokušati da popravi formu pred odlazak u Pariz i pokušaj da odbrani titulu i 2.000 poena.

Izvesno je samo da promena neće biti pre završetka Rolan Garosa, a u Parizu će Srbin morati da napravi dobar rezultat kako bi ostao na prvom mestu.

Janik Siner je drugi na ATP listi sa 8.770 bodova i čeka još jedan Novakov kiks i ispadanje pre finala, dok je za Alkaraza malo teža situacija pošto je trećii sa 7.300 bodova.

Believe, Achieve, Succeed. Another achievement ! 426 Weeks #1 BRAVO!

( PS .Haters cry more ) #NoleFam @novakfoundation #Djokovic pic.twitter.com/oMbct5hwIv