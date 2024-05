NOVAKA OKUPIRALI U ŽENEVI Đoković jedva stigao do terena (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković stigao je u Ženevu, gde će nastupiti na turniru Serije 250.

Novak privlači veliku pažnju gde god se pojavi, a izuzetak nije ni Ženeva, gde je ogroman broj ljudi iskoristio priliku da se slika i dobije autogram od svetskog broja jedan.

Đoković će prvi put učestvovati na ovom turniru sve u cilju povratka u formu pred Rolan Garos koji počinje u nedelju. Novak ove sezone nije odigrao nijedno finale, ima mali broj mečeva u nogama, pa se zbog toga odlučio da igra u nedelji pred grend slem. Odmah po dolasku naš as je odradio trening.

Novak je bio slobodan u prvom kolu, dok će u drugom igrati sa pobednikom meča Endi Marej - Janik Hanfman.

Et now, Novak Djokovic is arrived to Geneva 🇨🇭



It’s time GOAT 🇷🇸#NoleFam | #Djokovic | @genevaopen pic.twitter.com/H52wfSxdXL