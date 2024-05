UŽASNE VESTI: Bivši UFC borac STRADAO u STRAVIČNOJ NESREĆI! Imao je samo 33 godine!

Bivši UFC borac Džin Erera (33) tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći, koja se u subotu uveče dogodila na Floridi.

Erera je u Tampi svojim motociklom pri velikoj brzini udario u zadnji deo drugog vozila, a potom i u betonsku barijeru koja ga je odbacila nekoliko desetina metara prenosi "TMZ".

Some sad news to bring you.



Former UFC flyweight Geane Herrera has died at the age of 33.