Đoković na rođendan ispisao istoriju

Novak Đoković trijumfalno je počeo nastup na tuniru u Ženevi, gde igra prvi put u karijeri.

Đoković je u prvom meču pobedio Nemca Janika Hanfmana 6:3, 6:3 i tako izborio četvrtfinale turnira u Švajcarskoj.

Osvajač 24 grend slem titule u Ženevi je proslavio 37. rođendan, a osim pobede dobio je pravu rođendansku proslavu i tortu.

Publika mu je pevala pesmu i pozdravila ga ovacijama, zbog čega je srpski teniser bio posebno dirnut.

Osim "kote 37", Novak je na ovom turniru došao do brojke 1.100 pobede na ATP turu i tako postao treći igrač u open eri, koji je zabeležio taj podvig.

Najbolji srpski teniser se tako priključio Džimiju Konorsu i Rodžeru Federeru, koji su do srede bila jedina dvojica tenisera sa najmanje 1.100 pobeda.

Đoković sad na ATP turu ima skor 1.100 pobeda i 218 poraza.

Neprevaziđeni rekorder po broju pobeda na ATP turu je Konors sa 1274 slavlja i 282 poraza, dok Federer ima 1251 pobedu i 275 poraza.

