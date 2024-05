Izgledalo je kao da nije ni pokušao! Amerikanac šokirao rečima o Novaku: NE ZNAM ŠTA SE DEŠAVA SA NJIM...

Nekadašnji američki teniser, Sem Kveri istakao je da neće biti iznenađen ukoliko Novak Đoković bude rano eliminisan na predstojećem Rolan Garosu!

Sem Kveri, koji je svojevremeno igrao polufinale Vimbldona 2017. godine, rekao je da je šokiran partijama srpskog tenisera, Novak Đokovića u Rimu.

Novak Đoković je u međuvremenu stigao do polufinala turnira u Ženevi, žreb za Rolan Garos mu je dobar, ali Kveri je i dalje skeptičan.

- Ne znam šta se dešava sa Đokovićem. Gledao sam njegov meč protiv Tabila u Rimu. Izgledalo je kao da nije ni pokušao. Izgubio je 6:2 6:3. Nije bio mentalno u meču - rekao je Kveri.

- U ovom trenutku on je zabrinut samo za Grend slemove, tako da mu verujem da će se psihički oporaviti i biti angažovan i spreman da ide na Otvoreno prvenstvo Francuske. Međutim, on nikada nije došao na Rolan Garos u poslednjih 15, 16 godina sa tako užasnim rezultatima. Tako da me takođe ne bi čudilo ako izgubi rano od, znate, igrača kao što je Tabilo - rekao je Kveri.

Podsetimo, Novak Đoković polufinale Ženeve igra u petak od 14 časova protiv Tomasa Mahača.

