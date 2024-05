MEĐEDOVIĆ PRIČAO O NOVAKU NAKON JUČERAŠNJEG USPEHA! Nedavno je trenirao sa Đokovićem, pa otkrio da su se dopisivali za rođendan!

Srpski teniser Hamad Međedović napravio je veliki uspeh pošto se plasirao u glavni žreb Rolan Garosa.

Međedović se prošetao kroz kvalifikacije, bio je bolji od Luke Puja, Filipa Krajinovića, a onda Džofrija Blanknoa.

Nakon jučerašnje pobede, srpski teniser dao je intervju za Rolan Garos, i tom prilikom se dotakao Novaka Đokovića.

- Trenirao sam s njim dan pre nego što sam stigao ovde. Nismo odigrali niti jedan set, niti poen, ali da jesmo, on bi sigurno pobedio - rekao je Međedović, koji se dotakao i njegovog rođendana.

- Za njegov rođendan smo se dopisivali, čestitao mi je na mečevima ovde. Uvek ostajemo u kontaktu i imamo sjajan odnos već godinama. Neobjašnjivo je to što on i dalje radi, kao da je sa druge planete. Ima 37 godina, ali igra kao da ima 25, ludo je. Ali dobro, to je Novak, on nema limite - kaže Međedović.