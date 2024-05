ŠOK U ŽENEVI! Novak Đoković izbačen sa turnira - Mahač posle drame upisao pobedu karijere

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale teniskog turnira u Ženevi pošto je posle tri seta poražen od Čeha Tomaša Mahača sa 4:6, 6:0, 1:6.

Prvi set oba tenisera počela su veoma nervozno, pa su dva startna gema trajala skoro 20 minuta i brejka nije bilo. Prvi do brejka stiže Novak (3:1) i tada je delovalo da ništa ne može da zaustavi najboljeg tenisera planete da osvoji set. Ipak, usledio je katastrofalan pad u igri Đokovića koji je do kraja seta osvojio samo jedan gem na svoj servis, te je Mahač uz dva brejka stiže do 6:4.

Pravog Novaka Đokovića mogli smo da vidimo u drugom setu! Od prvog do poslednjeg gema srpski as je dominirao, dobio je ovaj period igre sa 6:0 i pokazao je Mahaču, ali i ostatku teniskog sveta da i dalje treba da ga se plaše!

Usledio je odlučujući - treći set, i jedan vrlo čudan set! Novakova igra se za tili čas potpuno raspala, Mahač je napravio dva brejka (1:4), a u nastavku igre Novak nije pronalazio rešenje kako bi se vratio u meč.

TREĆI SET:

1:5 - Mučio se Mahač u ovom gemu, ali je na kraju uspeo da ga sačuva.

1:4 - BREJK! Novak je pred porazom! Potpuno se raspala igra Đokovića u trećem setu.

1:3 - Mahač potvrđuje prednost brejka!

1:2 - BREJK! Ovo nije dobro - Novak je izgubio servis, igrao je uz puno oscilacija i sada je Muhač meč uveo u veliku dramu.

1:1 - Mahač je sada sigurniji na svom servisu i prekida Novakovu seriju osvajanja gemova u ovom meču.

1:0 - Novak od starta trećeg seta diktira tempo igre!

DRUGI SET:

6:0 - Bravo, Nole! Počistio je Đoković Mahača! Idemo u set odluke!

5:0 - Tri brejk lopte imao je Mahač, ali se Novak izvukao i stigao na gem od osvajanja drugog seta!

4:0 - E, ovo je pravi Novak. Dupli brejk za srpskog asa!

3:0 - Potvrdio je Đoković brejk i sada vodi sa 3:0.

2:0 - Novak se budi! Srpski as prvi stiže do brejka u drugom setu!

1:0 - Uspeo je Đoković da osvoji prvi gem na svoj servis u drugom setu.

PRVI SET:

4:6 - Nastavio je Mahač sa odličnom igrom, te je osvojio gem na svoj servis, ali i prvi set! Novak srlja ka porazu.

4:5 - Novi brejk za Tomaša Mahača koji je bacio Novaka Đokovića na kolena i stigao na korak od osvajanja prvog seta. Igra srpskog tenisera se raspala.

No way Novak 😳 @DjokerNole steals this point from Machac 👏 #ATPGVA pic.twitter.com/xvBLw1cZhq

4:4 - Imao je Novak brejk loptu, ali je nije iskoristio. Mahač se izvukao i stigao do izjednačenja.

4:3 - Mahač vraća brejk! Novak je u problemu.

4:2 - Mahač je uspeo da osvoji gem na svoj servis. Sada mu je potreban brejk kako bi se vratio u meč.

4:1 - Potvrđen je brejk, Đoković zaista izgleda fenomenalno.

3:1 - Posle lakog gema na svoj servis, Novak je stigao i do brejka! Srbin gazi ka osvajanju prvog seta!

2:1 - Konačno jedan lak gem za Novaka.

1:1 - Imao je Novak jednu brejk priliku, ali se Mahač izvukao i izjednačio.

1:0 - Mučio se Đoković u prvom gemu na svoj servis, imao je Mahač dve brejk lopte, ali je Novak "preživeo".

Meč počinje servisom Novaka Đokovića

For a spot in the #ATPGVA Final 🏆



Djokovic is hunting for his 139th career final - Machac is looking for his first 👀



WATCH LIVE —> https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/ygVqVgKAMJ