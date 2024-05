ŠOK! Novaku pozlilo u Švajcarskoj - Đoković se hvatao za glavu i nije mogao da dođe sebi (FOTO)

Novak Đoković ovog petka polako završava prirpemu za Rolan Garos, a za razliku od nekih prethodnih sezona odlučio je da na terenu bude i u nedelji pre samog Grend slema. U polufinalu turnira u Ženevi sastaje sa Tomasom Mahačem.

Dobro je krenuo na početku okršaja, došao do brejka prednosti, ali je onda pao skroz i izgubio pet gemova u nizu i prvi set je otišao Čehu.

🤒 Djokovic was seen by a doctor after losing the first set 4-6. Looks a bit physically cooked right now… pic.twitter.com/fMZkYp1lLR

Srbin je na kraju seta zatražio medicinsku pomoć i očigledno mu nije bilo dobro usled neprijatnih vremenskih uslova nakon nekoliko dana tokom kojih je padala kiša. Hvatao se za glavu i trebalo mu je malo vremena da dođe sebi.

Medical time out for Novak Djokovic, lost the first set against Thomas Machac while being up 4-1, lost 5 games in a row to lose the set 4-6…. pic.twitter.com/98GMTzgraC