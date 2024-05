Ponovo korak unazad na putu ka Parizu: Srbija se borila, ali je Brazil bio jači

Drugi uzastopni poraz za odbojkaše Srbije u Ligi nacija. Izabranici Igora Kolakovića izgubili su od selekcije Brazila sa 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:22).

Borila se „plava četa“ pred punim gledalištem dvorane „Marakanazinjo“, ali je uspela da osvoji samo set protiv raspoloženog domaćina.

Po završetku interkontinentalnog dela Lige nacija, tokom kojeg će svaka selekcija odigrati po 12 mečeva, biće poznato preostalih pet učesnika Olimpijskih igara. Vize za Pariz dobiće pet najboljih reprezentacija sa FIVB rang liste koje se do tada nisu plasirale na olimpijski turnir, s tim što će prednost imati nacionalni timovi sa kontinenata koji još nemaju predstavnike.



Ravnopravna borba se vodila u uvodnim minutima meča, a posle drugog vezanog bloka Mašulovića, imao je naš tim i prednost od 9:7. Čitali su srpski odbojkaši igru rivala, te su kontrolisali situaciju do sredine prvog perioda. Međutim, u nastavku je Brazil zaigrao bolje – uz snažniji servis domaći su uspeli da preuzmu inicijativu, pa je Kolaković tražio tajm-aut na 20:16 za našeg rivala. Ali nije mogla da se vrati „plava četa“. Brzu loptu dobio je Maurisio za kraj ovog dela igre.



Dugo su se u poen pratile ekipe u trećem periodu, ali su domaći ponovo uspeli da se odvoje sredinom seta (14:11). Nije odustajala „plava četa“, strpljivi su bili u dugim poenima naši odbojkaši, pa su stigli do 19:19. Luburić je doneo prednost Srbiji, a onda posle uzbudljive razmene i set.



Najbolji u srpskom timu bio je Atanasijević sa 14 poena, Perić je dodao 13, a Kujundžić 11. Na drugoj strani Darlan je brojao do 22, Leal do 17, a Maurisio do 14.

Nadali su se u srpskom timu da mogu do taj-brejka, pošto su u četvrtom periodu imali prednost od 15:13. Ali se nisu dali Brazilci, Leal i Darlan su im doneli važne poene u završnici. Pokušavao je Kolaković tajm-autima da vrati svoju ekipu, ali bezuspešno.

Izmešao je Kolaković karte, pa se na startu odlučio za postavu u kojoj su bili Kujundžić – Perić, Mašulović – Nedeljković, Atanasijević – Jovović, uz libera Kapura.



Ko će ići na Olimpijske igre?

Srbija sada ima skor od 1-2 u Ligi nacija, a priliku da prvi turnir završi na dobar način imaće u nedelju od 19 časova, kada će se sastati sa Nemačkom.

Nismo imali rešenja za napade Leala i Darlana početkom drugog perioda i semafor je brzo pokazao 11:7. Uspela je Srbija nekoliko puta da dođe na poen zaostatka, ali nije koristila svoje šasne – za šta je bila kažnjena. Brazil se uz dobar blok odvojio u završnici. Dala su nadu dva asa Perića, ali je brzo reagovao Rezende tajm-autom, posle čega je njegova ekipa udvostručila prednost u setovima.

Posle drugog poraza u Rio de Žaneiru, srpski tim je izgubio još 3,42 boda na FIVB rang listi – te sada ima 7,34 manje od Kube, koja je u ovom trenutku na poslednjoj poziciji koja vodi na Olimpijske igre.

Brazil je bio sigurniji u ključnim momentima, uspešniji je bio tim Bernarda Rezendea u napadu i stabilniji u bloku, pa se radovao pred svojim navijačima.

