Novak Đoković o Rolan Garosu, treneru, drhtavici: 'Sramota me je da kažem...'

Srpski teniser Novak Đoković govorio je na konferenciji za medije uoči nastupa na Rolan Garosu.

"Imam niska očekivanja i veliku nadu", našalio se Novak na početku o pitanju za Rolan Garos.

"ZNAM ZA ŠTA SAM SPOSOBAN"

"Znam za šta sam sposoban, posebno na grend slemovima, obično igram najbolji tenis na grend slemovima. U većem delu karijere sam to radio, to je cilj. Već neko vreme pričam da na šljaci želim da budem najbolji u Parizu. Prošla godina bila je odlična, posebno na Rolan Garosu. Nadam se da ću imati sjajan turnir. Naravno da utiče to što ovih pet meseci mog tenisa nije bilo baš sjajno. Zato imam pristup koji je fokusiran na stvarima dan po dan, kako bih došao što dalje na turniru.

"NISU TO RUPE"

Da li si tokom ovih pet meseci razmišljao o prošlosti i načinu da nađeš izlaz iz krize?

"Ne bih to nazvao rupama na putu, već možda nekim preprekama. Uvek sam se radovao sledećem izazovu i onome što je potrebno da bih bio bolji nego nedelju dana pre toga. Tako razmišljam oduvek. Neće stati dok ne prestanem da se bavim tenisom. To je jedini način na kokji znam kako da se ponašam kao teniser i da se takmičim na najvišem nivou. Znam svoje kvalitete, znam za šta sam sposoban i ako se budem osećao na pravi način fizički, mentalno, na meču, ponekad treba i malo sreće. Sve to zajedno donosi titulu na grend slemu, osetio sam to 24 puta u karijeri do sada. Znam tačno šta treba da uradim kada igram na slemovima. To je drugačije takmičenje i turnir, razlikuje se od drugih turnira. To je to"

"IMAO SAM JEDNU VELIKU POVREDU"

Možeš li da se setiš nekih momenata u karijeri gde si pokazao tu snagu i otpornost kada ne ide?

"Potrebno je da budeš otporan, da se boriš, da ne odustaješ. To je život, baca razne izazove ka tebi, u ovom slučaju kao profesionalni teniser moraš da se navikneš da ćeš više gubiti, nego pobeđivati. Ako imaš nekoliko sezona gde pobeđuješ i osvajaš više od pola turnira na kojima igraš, onda imaš sreće. Većina tih turnira, na godišnjem nivou je manja od 50 odsto u smislu pobeda na takmičenjima. Moraš da se navikneš na taj osećaj poraza, da gubiš. Ima mnogo turnira, povreda, karijere traju dugo. U mom slučaju sam imao samo jednu veliku povredu koja je počela 2016. godine, pa sam napravio pauzu od šest meseci, imao sam operaciju 2018. godine što je uticalo na moju mehaniku servisa. Morao sam da se adaptiram na sve, pao sam na rang listi, morao sam da idem ispočetka na neki način. Imao sam neke situacije u karijeri gde sam morao da nađem svež početak. Uspevao sam ranije u tome. Nekada ranije, nekada kasnije. Ali sam uspevao da nađem pravi način razmišljanja i pokušaću to da iskoristim, to iskustvo. Imam dosta iskustva, dugo igram. Bilo je uspona i padova, oscilacija. Koristiću to na pozitivan način za nastavak sezone."

"SRAMOTA ME JE TO DA KAŽEM"

"Teško je da pričam kakva su očekivanja. Malo me je sramota da kažem šta su moja očekivanja. Sve osim titule za mene nije zadovoljavajuće, tako je oduvek bilo. Znam to. Zvučaće arogantno, ali imam karijeru koja tome govori u prilog. Kada igram na najvišem nivou i sada, to je glavni razlog što želim da nastavim da pišem istoriju, da osvajam titule. Pariz je jedna od tih tutla, zato su moje želje i ciljevi uvek isti. Sada moram da snizim očekivanja. Kada to kažem, mislim na to da ne razmišljam o turniru previše, da ne idem daleko, nego da idem meč po meč. Nisam igrao konstantno dobro duže vreme. Potrebno mi je to, da bih imao šansu da dođem do finala"

NADAL I ZVEREV?

Hoćeš li gledati meč Nadala i Zvereva?

"Ako ne budem imao nešto pametnije da radim. Igraju po danu? Biće teško, jer imam neke obaveze, ali ću probati da gledam. Svi žele da vide taj meč."

"NE OTVARAM PANDORINU KUTIJU"

Poslednje pitanje na engleskom bilo je o tome kako se fizički oseća.

"Ima nekoliko razloga i stvari koje su se dešavale. Ne želim da otvaram pandorinu kutiju i da pričam o tim stvarima. Želim da se fokusiram. Šta je bilo, bilo je, to je prošlost. Ne mogu da utičem na to. Probaću da ispravim sve nedostatke, na tome radimo, nadam se da će to značiti dobre rezultate ovde"

"MORAM DA SPUSTIM OČEKIVANJA"

"Postoji razlika između očekivanja i ciljeva. Želim da osvajam titule, posebno na slemovima. Ovo su turniri koje sam igrao uoči Pariza bili su u svrsi pripreme za Rolan Garos i Olimpijske igre koje slede. U tom kontekstu se to ne menja. Očekivanja, scenarije, predviđanja, moram da spustim. Većina nas razmišlja unapred, na to sam mislio kada sam mislio da su očekivanja niža. Usresređujem se samo na naredni dan, treniing ili meč, šta god. Nivo igre nije još na tom zadovoljavajućem nivou po kom sam prepoznatljiv. Znam da nisam daleko, možda jedan meč briljiram, drugi ne. Radiću da održim kontinuitet igre i osećaja na terenu i van terena. Da izgradim tvrđavu koja će mi doneti pobedu".

KO JE NOVI TRENER?

"Nisam potvrdio od rastanka sa Goranom da imam stalnog trenera, rekao sam da je Nenad tu privremeno da mi pomaže kao prijatelj mentor. Neko ko je važan u mom životu. Koga poznajem dugi niz godina. Ovde će biti tim koji ste videli, dolazi Boris Bošnjaković koji je deo mog da nazovemo tehnički tim, kada je u pitanju analiza teniskih mečeva i moja igra. Radio je kao glavni trener u teniskom centru Novak. Dugo sarađujemo. Stigao je, biće tu sa mnom u toj ulozi teniskog trenera i nekoga ko radi sa mnom analize i protivnika i pripreme taktike. To je za sada plan. Nemam dugoročniji plan od toga."

DRHTAVICA

"Ne bih komentarisao to što mi drhti ruka. Hvala svima koji se brinu i kojima je stalo. Druge stvari zdravstvene prirode zadržaću za sebe."

DA LI SI MOTIVISAN?

"Varira. Nije konstantno. Jedne nedelje ovako, druge onako. Pokušavam da u tom procesu navigiram. Kako bih rekao. Da održim kontakt sa najvišim nivoom posvećenosti profesionalnom tenisu i onome što je neophodno kada je u pitanju dalje takmičenje. Dalje pretendovanje na najveće trofeje, da uradim ono što je do mene. Ono što mogu da kontrolišem na dnevnoj bazi. Od kondicije, ishrane, psihologije. Da održim neki neminovni nivo posvećenosti, predanosti radu, da bih pretendovao na grend slem titule. Kada je u pitanju slemovi, tu ima i dalje motivacije na pretek. Što se ostalih turnira tiče, to je dosta smanjeno. Ali, slemovi, reprezentacija, Olimpijada. Kada o tome pričamo, to me pokreće. Osećam da mi daje snagu i volju. Suština je da mi je to dovoljno u ovoj fazi karijere. To je ono zbog čega nastavljam da se bavim tenisom. Rang lista mi nije prioritet, da li bio još nedelju, pet, deset na prvom mestu ili nijednu više, to me ne zanima. Tu sam uradio dobar posao. Misli su mi na određene turnire. Tamo sebe vidim tako da mogu da pobeđujem. Istovremen se trudim da uživam u svemu tome. To nije uvek moguće, posebno ako najmiliji nisu sa mnom. To je malo otežano."

"KAD TO OSETIM, BIĆE KRAJ"

Za kraj je upitan šta je potrebno da se desi da stvari krenu u pravom smeru?

"Da nisam spreman da uradim sve, ne bih bio ovde. Podrazumeva se to za mene. Ne dolazim na grend slem, a da znam da nešto ne mogu da uradim. Sumnje su uvek prisutne. Da mislim da ne mogu da osvojim, da nemam kvalitet i slično, ne bih bio ovde. Kada to budem osetio, onda će biti kraj karijere. Postoji u meni vizija i ubeđenje da mogu da pobedim najboljeg igrača na svetu na slemovima. Na nekim imam veće, na nekim manje šanse. To što sam prvi na svetu dovoljno govori. U tom kontekstu ću nastaviti. Ima mnogo prelomnih tačaka, to ne može da se predvidi, zavisi od mečeva. Slemovi duugo traju. Postoji uvek tenzija na slemu, čovek ne može da se opusti. Tako je. Barem kod mene. Može da bude i prvi meč prelomna tačka, može da bude i na kraju. Kako god, nadam se da će doći što pre, da uhvatimo taj zalet i to je cilj."

Konferencija je završena. "Hvala vam ljudi na lepim željama", rekao je Novak srpskim medijima i otišao.

Đoković je u Parizu odradio dva treninga, sa Hamadom Međedovićem i Flavijom Kobolijem, a prvi meč odigraće u utorak.

Tada će mu rival biti domaći predstavnik Pjer-Ig Erber.