NESVAKIDAŠNJA SCENA NA ROLAN GAROSU! Dečak koji je sakupljao loptice PATOSIRAO tenisera - navijači ostali u neverici zbog ŠOK prizora!

Nikolas Đari je svoje učešće na ovogodišnjem Rolan Garosu završio već u prvom kolu, nakon što je izgubio od Korentana Mutea.

Osim poraza, finalista Mastersa iz Rima će ovaj meč pamtiti po jednoj nesvakidašnjoj situaciji. Njega je tokom meča oborio skupljač loptica...

Da, dobro ste pročitali. Krajem drugog seta, Čilenac se vraćao na svoje mesto kada je na njega naleteo dečak koji je sakupljao loptice.

Dečak se u punom trku "zakucao" u tenisera i oborio ga na zemlju, a urnebesnu situaciju pogledajte u priloženom video snimku:



Nicolas Jarry was 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞𝐥𝐲 wiped out by a ballboy at Roland Garros 😂🎾#RolandGarros pic.twitter.com/eaGyLbDIsc