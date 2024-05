NEVEROVATAN PRIZOR NA ROLAN GAROSU: Đoković iz boksa Nadalovog protivnika, pomno prati SVAKI potez najvećeg RIVALA! (FOTO)

Prvi teniser sveta Novak Đoković uživo gleda meč prvog kola Rolan Garosa između Rafaela Nadala i Aleksandra Zvereva.

Novak se nalazi na tribinama stadiona "Filip Šatrije", gde pomno prati dešavanja u derbiju prvog kola grend slema u Parizu. Tačnije, nalazi se u boksu Aleksandra Zvereva, gde mu društvo prave menadžer Mark Maden i trener Boris Bošnjaković.

Both Djokovic and Alcaraz in the stands watching this one: pic.twitter.com/sv5oZcfdRD