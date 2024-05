KECMANOVIĆ U DRUGOM KOLU ROLAN GAROSA: Kecmanović se mučio, pa slomio Monteira!

Brailac je dobro namučio Mišu.

Srpski teniser Miomir Kecmanović savladao je Tiaga Monteira sa 3:1 u prvom kolu Rolan Garosa.

Od starta susreta, srpski teniser je odmah pokazao da iz ovog duela želi da izađe kao pobednik. Tako, posle 2:1, kecmanović dolazi do brejka, koji potvrđuje, a onda dodaje još jedna za ubedljivih 6:2 u provm setu.

U nastavku, viđena je slična slika. Trenutno pedesetsedmi teniser sveta je sa dva brejka, slomio rivala i sa ubedljivih 6:1 poveo sa 2:0.

Ipak, sve to nije bilo dovoljno da se Brazilac preda i dozvoli rivalu da na isti način dođe do pobede. Tako, u momentu trećeg seta kada je kecmanović imao sve u svojim rukama, i posle brejka poveo sa 4:3, odgovorio je istom merom i brejkom poravnao rezultat, a onda i poveo sa 5:4. Ovakav ishod seta dobro je uzdrmao srpskog tenisera koji dozvoljava brazilcu da novim brejkom dođe do 6:4 i smanji rezultat na 2:1.

U četvrtom setu Monteiro je dobro namučio Kecmanovića. Sve do 5:5 nije bilo brejka, a onda je posle velike borbe Srbin uspeo da dođe da osvoji kljčni gem, napravi brejk i potvrdi ga za konačnih 3:1 i plasira se u naredno kolo Rolan Garosa.

U 2. kolu Kecmanovića čeka meč sa boljim iz duela Kepfer -Medvedev.