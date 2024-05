'BILO JE NORMALNO DA PUBLIKA BUDE NA NJEGOVOJ STRANI' Novak OTKRIO da li je zadovoljan svojom trenutnom igrom, pa spomenuo i Rafaela Nadala!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković uspešno je započeo odbranu titule na Rolan Garosu.

Novak je u prvom kolu savladao Francuza Pjer Igoa Erbera sa 3:0.

Novak Đoković se vratio posle 12 meseci, i posle osvojene titule

- Bila je neverovatna atmosfera. Igrao sam protiv domaćeg igrača i bilo je normalno da publika bude na njegovoj strani. Posle 12 meseci veliko je zadovoljstvo vratiti se ovde. Ovaj teren je poseban za mene. Mnogo velikih bitaka sam imao ovde. Sanjao sam da osvojim ovaj trofej, to je bio najveći izazov prošle godine za mene. To je bila velika planina na koju sam morao da se popnem. Ovaj meč u večernjem programu je poseban za mene. Dan je dug, ali kad izađeš onda je to poseban osećaj. Hvala vam za ovakav ambijent.

O meču je Novak rekao.

- Servirao je jako dobro, kvalitetno, pogotovo na drugom servisu. Bio sam u nezgodnoj situaciji, morao sam da nađem pravu poziciju da riterniram. U taj-brejku je bilo jako važno da budem koncentrisan. Da je on dobio, bio bi totalno drugačiji meč. Bio sam potpuno koncentrisan i odigrao sam svoj najbolji tenis u tom trenutku.

Za kraj, Novaka su pitali o meču koji je juče gledao uživo, između Rafe Nadala i Aleksandra Zvereva.

- Imam mnogo poštovanja prema Rafi i Zverevu. Njih dvojica su dva sjajna igrača. Nikada nećemo zaboraviti u budućnosti našeg sporta ono što je Rafa ostvario na ovom terenu. Čestitam mu na njegovoj fantastičnoj karijeri.