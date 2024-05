Novak još jednom pokazao svoju veličinu! Sin Đokovićevog rivala boluje od TEŠKE bolesti, Srbin jednim potezom ODUŠEVIO PLANETU!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković trijumfalno je započeo odbranu titule na Rolan Garosu pobedom protiv Francuza Pjer Ig Erbera 3:0 po setovima 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.

Nije bilo lako srpskom teniseru sa "žilavim" domaćim igračem, a veliki problem je predstavljala sada već tradicionalno neprijateljski nastrojena publika koja je provocirala Srbina. Ono što je nekako postao i zaštitni znak Đokovića jeste šmekersko ponašanje i jedna vrsta gospodstva koju demonstrira na svakom meču, a to je bio slučaj i na stadionu "Filip Šatrije".

Naime, Srbin nije slavio poene u prepoznatljivom stilu, već se kontrolisao i suzdržavao verovatno solidarišući se sa privatnim problemima koje ima njegov protivnik. Naime, Erberovom četvoromesečnom sinu Leandreu dijagnostifikovan je urođeni hiperinsulinizam, retka genetska bolest zbog koje je nedavno imao tešku desetočasovnu operaciju na njegovom pankreasu.

Srbin je očigledno za to saznao i na taj način je želeo da pruži podršku svom rivalu i pokazao veličinu po ko zna koji put. Njegov stav komentarisala je i bivša francuska teniserka Marion Bartoli koja je rekla da Novak želi da iskaže poštovanje prema Erberu.

Pierre-Hugues Herbert shares a personal update about his youngest son's diagnosis with hyperinsulinemia and the long, painful process to get effective treatment.



Deeply appreciate his willingness to share something so private & frightening. Wishing Leandre and the family well 🫶 pic.twitter.com/H5ELKyzaMe