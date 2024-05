LOŠE, BAŠ LOŠE! Novak Đoković dobio najgore vesti pred meč drugog kola Rolan Garosa

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće danas treći po redu meč na terenu "Filip Šatrije" protiv Roberta Karbaljesa Baene u drugom kolu Rolan Garosa.

Podsećanja radi, branilac titule u Bulonjskoj šumi je na startu savladao domaćeg igrača Pjera Iga Erbera u tri seta i tako odbranio 50 bodova, ali mu ogroman problem pravi Janik Siner.

Prema "lajv" tabeli, Italijan je trenutno broj jedan na ATP listi, a u drugoj rundi je sa rutinskih 3:0 savladao Rišara Gaskea.

Momak sa Apenina, koji ne nosi nijedan bod od prošle godine, došao je do 100 bodova i povisio prednost nad Đokovićem.

Sada Siner ima 8.875 bodova, a Novak 8.010 bodova. Srbinova jedina šansa za ostanak na mestu lidera je odbrana titule na grend slemu u Parizu.

Italijan polako preuzima primat od Đokovića, ali ne želi o tome da priča, ide korak po korak.

All business 💼



Catch up on the best moments from Jannik Sinner's emphatic 6-4, 6-2, 6-4 win against Gasquet. #RolandGarros pic.twitter.com/mRvv8d6sAQ