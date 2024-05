LEGENDA TENISA ČVRSTO VERUJE U ĐOKOVIĆA: Bio bih iznenađen da je Nadal osvojio Rolan Garos, ali ne i da to Novak uradi!

Proslavljeni američki teniser Džon Mekinro veruje da Novak može do titule na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Iako je u Pariz stigao bez ijedne titule u ovoj sezoni, Mekinro smatra da je Srbin i dalje jedan od glavnih favorita za trofej.

Gotovo šest meseci prošlo je od početka sezone, a srpski as još uvek nije igrao nijedno finale u 2024. godini. Mekinro je priznao da je prilično iznenađen što je tako loše otvorio sezonu.

"Novak dosta priča o dobroj mentalnoj spremi i tom zenu, ali ga nije imao ove godine. Nisam siguran zašto, niko to ne zna. Mnogo je promena. Novi trener, rešio se menadžera i fizioterapeuta. Čini se da to ima uticaja na terenu", kaže Mekinro i ističe da uprkos svemu veruje da Novak može do titule:

"Bio bih iznenađen da je Nadal išao do kraja i osvojio Rolan Garos, ali ne i da to Novak uradi. I dalje je broj 1 na svetu, ne možete ga otpisati."