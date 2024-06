PREDAO MEČ ZBOG SVAĐE SA DEVOJKOM! Šok na turniru - ovakav potez Tomića niko nije očekivao

Australijski teniser Bernard Tomić (31) predao je meč Japancu Juti Šimicuu na turniru Litl Rok open u Arkanzasu pri vođstvu protivnika 1:0 u setovima.

Ono što je obeležilo ovaj meč jeste zanimljiva scena koja je viđena, kada je Tomić ušao u raspravu sa svojom devojkom Keli Hanom!

Tomić je pre desetak godina važio za jednog od najtalentovanijih tenisera sveta i predviđana mu je blistava budućnost. Nekada 17. igrač sveta imao je mnogo problema u poslednjih nekoliko godina, a brojne povrede i prgav temperament koštali su ga uspešne karijere. Sada je prinuđen da igra na turnirima slabijeg ranga, poput čelendžera u Arkanzasu koji se igra za skromnu nagdaru od 82.000 dolara.



Upravo na tom turniru Tomić je igrao meč protiv Jute Šimicua i izgubio je prvi set sa ubedljivih 6:1. Tokom prvog seta u više navrata je tražio lekarsku pomoć, a u jednom trenutku je odbrusio devojci Hani koja ga je bodrila sa tribina i optužio da je tog jutra bila pozitivna na testiranju na koronu! Ona mu je odgovorila da to nije tačno i da je bila pozitivna dve sedmice ranije! Na početku drugog seta Australijanac je predao meč protivniku, a nedugo zatim je bio pozitivan na koronu!

