Policija hitno upala na Novakov trening, sumnja se na bombu

Pripadnici policije danas su upali na trening Novaka Đokovića (37) pošto su na tribinama zatekli nepoznatu torbu, pa su zbog toga pribegli proceduri provere da li se radi možda o nekoj opasnoj napravi!

Kako prenosi portal "B92", koji ima izveštača na Rolan Garosu, policija je sa psima upala na stadion "Filip Šatrije", gde se srpski teniser pripremao za meč sa Franciskom Serundolom u osmini finala drugog grend slema u sezoni.

Kako javlja ovaj portal, neko od gledalaca najverovatnije je zaboravio ranac na tribinama, zbog čega je usledila standardna antiteroristička procedura. Policija je dovela i pse tragače, kako bi onjušili pomenuti ranac i utvrdili da u njemu ne postoji nikakva eksplozivna naprava! Na kraju utvrđeno je da u torbi nije bilo ništa opasno i odneli su je sa sobom, a Nole je u miru mogao da nastavi trening.

Policija je, prilikom pretresa, ispraznila tribine.

Novak svoj meč protiv Serundola trebalo bi da počne od 16 časova, a danas je i zvanično dobio vest da će od naredne sedmice pasti sa prvog mesta na ATP listi. Međutim, i on sam je u više navrata rekao da mu to nije prevashodni cilj do kraja karijere, već osvajanje velikih turnira, kao i Olimpijskih igara u Parizu ove godine.