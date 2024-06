NOVAK NIKAD EMOTIVNIJI: Progovorio o današnjem meču, OPASNOJ POVREDI kao i završetku karijere: Znate, 31 godinu sam posvetio tenisu...

Novak Đoković je slavio protiv Fransiska Serundola u epskom meču osmine finala Rolan Garosa i ušao je u četvrtfinale, pošto je pobedio i sjajnog Argentinca, ali i nadmašio sebe i prebrodio povredu kolena i klizav teren koji mu je sve dodatno otežavao.

Nole je u 22.15 zakazao konferenciju za medije, ona je malo kasnila, ali se ubrzo pojavio u sali.

Novače, kako si se osećao, videli smo obloge na kolenu…

- Pa, poslednjih nedelja sam imao malo problema sa komforom, ali to nije uticalo na igru, igrao sam i sve je bilo okej do danas. Kasan finiš, nije pomogao spavanju i bioritmu. Osetio sam se dobro ulazeći u meč, odigrao sam dobar prvi set, a u 3. gemu drugog seta sam se okliznuo, to je uticalo na koleno i počeo sam da osećam bol i tražio sam fizija i medicinski tajmaut. Uspelo je da se sredi, ali me je uzdrmalo, dva seta nisam hteo da igram duge poene, nisam se osećao dobro da trčim, nisam znao da li da nastavim, dobio sam lekove i posle tri seta sam tražio još, to je bila maksimalna doza, 35-40 minuta je dejstvo, tada se poboljšalo, osetio sam manje limita u pokretu. Peti sat je bio bez bola. Efekti lekova neće dugo trajati, tako da ćemo obaviti testove i skener sutra, sa doktorom posle meča. Ima pozitivnih vesti, ali i briga. Videćemo sutra.

- Drago mi je što sam igrao peti set i poslednja tri gema četvrtog bez bola, ali ne znamo šta će biti sutra. Igrao sam ranije na turnirima i sa pocepanim mišićima, lekovima, adrenalinom koji vam pomaže tokom turnira, nekad je to na jednom meču, nekad tokom celog turnira, ali dobro je što ima slobodan dan na GS, tako da ima vremena da se oporavim. Nadam se da ću moći da izađem opet na teren i igram - rekao je Novak.

Šta je bio problem?

- Uslovi su bili takvi, vreme, neuobičajeni, mnogo je bilo vlažno, teško. Sve je to uticalo na teren, vlažnost… Podloga je živa, na travi ne možete mnogo, tvrda je takva kakva je, ali na šljaku možete da utičete sa nekim održavanjem. Kvalitet podloge ovde je najbolji na svetu. Znam one koji održavaju podlogu, sa jednin sam pričao dok sam se zagrevao, da se čisti podloga na svaki treći-četvrti promenu. Znao sam da će posle toliko kiše i sunca danas sve uticati, posebno na gornji deo podloge. Neka šljaka je uklonjena i negde skoro da je nije bilo i pošto je bilo suvo i sunčano, sve je to uticalo na taj način da je veoma klizavo. Povreda sa kolenom se desila zbog toga, klizao sam se mnogo, svi se klizaju, ali ja sam to uradio mnogo, to je neuobičajeno, ja se agresivno krećem, padao sam na šljaci i travi mnogo puta u karijeri, ali ovo danas je bilo previše. Pričao sam sa sudijom da se vise puta čisti podloga, da ne čekamo da se završi set, nego da to bude češće.

- Pričali su sa supervizorim i odgovor je bio ne, onda sam tražio njega. Ni na koga ne upirem prste, hoću da razumem šta je šteta to što se čisti, svakako klizamo po njoj, čistimo oko linije. Ne znam da li to utiče, mislim da je to dobro, da ima više šljake i smanjuje mogućnost povrede. Kada se krećete, uklanjate šljaku, to je samo beton na nekim mestima. Zato eto, znam da neki moji članovi tima pričaju sa organizatorima, jer hoćemo da razumemo zašto je komplikovano to uraditi i zašto je odgovor ne. Ovo nisu uobičajeni uslovi. Padala je kiša cele nedelje, to je uticalo na teren. Znam da održavači rade dobar posao, da rade najbolje što mogu, ali ne znam zašto ako neki igrač to ukaže… Povredio sam se danas, pobedio sam danas, ali ne znam da li mogu da igram sledeći meč. Možda je ova povreda mogla da bude sprečna samo da se podloga čistila.

Kada ti se ukazalo da možda moraš da prekineš sa svim?

- Odmah. Imao sam taj momenat kada se povreda pojavila, kada sam zvao fizija i medicinski tajmaut. Intervencija tada nije pomogla. Ne možete to da rešite, možete da igrate do nekog nivoa, što je Alehandro fizio i uradio i osposobio. Nisam igrao na 100%, nisam mogao da trčim na mnogo dropšotova, neke sam samo gledao što je Francisko shvatio. Znam da je njemu teško igrati protiv nekoga ko se ne kreće dva seta, a onda krene ponovo da se kreće. Nije idealna situacija. Razlog što sam nastavio je to što sam hteo da vidim da li će lekovi protiv bolova uspeti da ukinu limite i to se desilo posle trećeg seta. Doktor je rekao da to može da mi da sada i bilo je dovoljno. Posle 35 minuta je delovalo i igrao sam do kraja meča.

Imao si samo jedan i po dan da se spremiš, kako si uspeo da spavaš, treniraš.

- Igrao sam boćanje juče (smeh), a to je najteže. U Bulonjskoj šumi sa mojim prijateljima. Spavao sam tokom dana, malo fizio vežbi, pio vodu, to sprečava grčeve na mišićima. I pokušao sam opet da spavam, što sam uradio. Dobro sam se zagrejao, nisam osetio da me je prošli meč poremetio. Četiri i po sata sam igrao, duže nego protiv Musetija. Srećom sam uspeo da se oporavim. To ne može da se predvidi kao ta povreda. Sada moram da porazmislim, da se fokusiram na koleno.

Da li je imalo nekih trauma na kolenu?

- Da, mislim da je bilo više to što sam trošio koleno. To sam imao par nedelja, ali nisam osetio ništa poslednjih nedelja. Klizao sam se, nisam imao problema. Danas, opet, stavili smo dodatnu pažnju na koleno sa timom fizioterapeuta, kao da smo predvideli da će se nešto desiti. Kada si na terenu, kada si nestabilan u jednoj poziciji, to je slabiji deo mog tela, koji je imao “istoriju” i reagovao je. To je sve što znam za sada.

Iza tebe su dva meča koja su jako duga, hoćeš li u sledećem imati rezervoara?

- Moram. Ne znam šta mogu da odgovaram. Moram da imam rezerve, potencijalno će odgovoriti. Nadam se da ću toliko igrati, to znači da ću igrati u finalu pet setova. Trenirao sam i spremao se za najteži mogući scenario. Nema šta, nema mnogo izgovora na tu temu, ovo sa čim sam se suočio je totalno nešto drugo. Nadam se da nemam neka veća oštećenja. Sutra ćemo videti pravu sliku šta se desilo, koliko je štete nanelo. To u ovom trenutku nije u mojoj moći i kontroli. Ponosan sam što sam uspeo da izvučem još jedan meč iz još dubljeg ponora. Publika se digla, tražio sam to, hvala joj što je odgovorila pozitivno i što sam preokrenuo sve u svoju korist.

Šta je pozitivno? Mnogi su rekli da nemaš nimalo energije?

- Ljudi vole da komentarišu, sude, ovako je, onako je, lako je suditi iz udobne fotelje i na to se ne obazirem previše. O stanju kolena ne bih ulazio u detalje, ne osećam da je prikladno da podelim to sa vama. Nadam se da ću dobiti pozitivne vesti. Sutra je magnetna rezonanca koja će pokazati pravo stanje. Da vidimo koje je pravo stanje.

- Znate šta, mislim, 31 godinu sam posvetio svaki dan ovom životu, teniskom, koji obuhvata mnogo stvari, jer sam u pojedinačnom sportu i niko ne može da me zameni. Ja moram da se pojavim u najboljem svetlu na svakom treningu, da ne propuštam nijedan oporavak, da motivišem sebe, drugo je kad te drugi motivišu, ja sam na tome zahvalan, motivišu me porodica, prijatelji, Srbija, drugi… Drugo je kada pravu motivaciju moraš da nađeš u sebi. Posle toliko godina, nije lako ustajati i nalaziti bistroću i želju da uradiš neke stvari po hiljaditi put. Zašto se i dalje takmičim? Zato što volim. To nije klise.

- To je stvarno jaka emocija i pored toga treba da se poklope druge stvari u privatnom i profesonalnom životu da čovek izdrži na ovom nivou toliko godina. Stav je važan, svaki dan pitam da li ja to želim, da li je meni to jasno, da li želim istinski ili neko drugi želi za mene. Na ta pitanja mora čovek da odgovori, a ta pitanja se meni sada vrzmaju po glavi češće. Ovakvi trenuci su upravo oni koje ja sanjam, koje želim da imam, koji mene inspirišu, da igram pet setova na GS sa 10-15 godina mlađim od sebe i da imam više snage i izdržljivosti od njih. Te stvari me nalože da nastavim dalje. Kada osetim da sam igrački nadmudren, onda ću najverovatnije da se povučem. U četvrtfinalu sam GS posle devet sati, pokazujem da mogu da se takmičim na najvišem nivou protiv momaka koji su toliko mlađi zbog mene. Ne želim da stanem, evo danas sam razmišljao zbog povrede, ali sam verovao da će bolovi prestati. Sada idemo dan po dan i dokle doguramo.

Ako ti budu rekli da nije u redu?

- Postoji šansa da odustanem. Postoji, zavisi kolika je ozbiljnost, koliko je štete naneto. Nije u mojim rukama. Da se pomolim da je sve kako treba. Uradiću večeras neke stvari da ubrzam oporavak, ali koleno je koleno, jedan od glavnih zglobova u telo. Ne možeš mnogo šta da uradiš sa kolenom. Cepao sam mišiće u Asutraliji, ali si sa zavojima mogao nešto i da uradiš. Jedno je mišić, jedno je koleno, cirkulacija. Metod oporavka je drugačiji. Nikada nisam imao problema sa kolenom većih, sem 2011. godine kada sam nosio tejp na desnom kolenu, ali sam igrao na puno turnira. Imao sam tada 24 godine. Ali telo je sada u drugačijem stanju. Zahvalan sam što me telo služi, iako se češće dešavaju povrede i incidenti. Mogu da se pohvalim da sam tako dugu karijeru imao. Zahvalan sam posvećenosti svojoj telu i zahvalan timu da se takmičim toliko godina. Sada pričam kao da se opraštam.

O 370. Grend slem pobedi i oborenom rekordu Federera

- To mi je rekord (smeh). Lepo je kada to čuješ, ja sam odavno počeo svoju istoriju da pišem. Usresređen sam na to i ne ustručavam se da kažem da želim da pišem istoriju. To me motiviše. Drago mi je.

Autor: