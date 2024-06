'VIDELI SMO OVO I RANIJE' Vimbldon se HITNO oglasio nakon OVOG poteza Novaka Đokovića!

Upečatljiva proslava Novaka Đokovića privukla je veliku pažnju teniske javnosti.

Najbolji srpski teniser izborio je plasman u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je posle neverovatnog preokreta savladao Argentinca Fransisaka Serundola sa 3:2 u setovima.

Bio je Nole je bio na ivici poraza, gubio je sa 2:1 i imao brejk zaostatka u četvrtom setu, a onda je usledilo novo čudo u režiji srpskog majstora. Uspeo je da napravi preokret i upiše trijumf.

Jedna neobična proslava srpskog asa, nakon osvojenog poena u četvrtom setu izazvala je brojne reakcije.

Novak je ostao u ležećem položaju i simulirao let aviona.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da Đoković na ovakav način slavi osvojen poen. Istu stvar napravio je pre dve godine u četvrtfinalu Vimbldona kada je posle preokreta savladao Italijana Janika Sinera.

Vimbldon se prisetio tog događaja.

We’ve seen this before @DjokerNole ✈️ pic.twitter.com/sgBVDt5cA2