CELA SRBIJA STREPI, EVO KADA ĐOKOVIĆ IDE NA MAGNETNU REZONANCU! Svi se plaše najgoreg scenarija, Nole uskoro donosi konačnu odluku

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa pobedom nad Fransiskom Serundolom rezultatom 3:2 (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3).

Iako je uspeo da pobedi nakon nestvarnog preokreta, njegova povreda kolena je zabrinula sve, a govorio je o tome Novak nakon meča i dodatno zabrinuo svoje navijače.

- U poslednjih nekoliko nedelja osećam neku nelagodu u desnom kolenu, ali nije bilo većih problema dosad, do ovog meča. Kasni kraj prošlog meča nije pomogao bioritmu, ali osećao sam se prilično dobro na početku. U trećem gemu drugog seta sam se okliznuo, jedan od brojnih puta kada sam se okliznuo. Tražio sam fizioterapeuta, medicinski tajm aut, probao da saniram. Jeste me to poremetilo u igri, dva seta, dva i po seta nisam želeo razmene preduge - kada bi odigrao nagli drop šot ili promenio pravac, nisam želeo da trčim. Nisam bio siguran da li treba da nastavim, tražio sam lekove, popio sam još jednu dozu posle trećeg seta. Trebalo je 30-45 minuta da prorade, sad mi kažu doktori, u poslednji čas, tako da sam peti set proveo bez bolova. Neće lekovi trajati doveka, odradićemo provere i sutra, uradili smo i neke već sada sa doktorom - pozitivne su vesti, ali ima i nekih briga. Trenutno ne mogu više da kažem. Drago mi je što sam finiš četvrtog i peti igrao bez bola, ali nikada se ne zna šta će biti sutra. Igrao sam i sa rupturom mišića, mnogi igrači su igrali s raznim povredama, postoje razni lekovi, adrenalin takođe pomaže - nekada na meč-dva, nekad ceo turnir. Dobro je što imamo dan odmora, videćemo. Ne znam šta će se desiti, hoću li moći da izađem na teren - rekao je Novak nakon jučerašnje pobede.

A danas, Đoković je otkazao je trening na Rolan Garosu kako bi otišao na detaljne lekarske preglede.

Njegov nastup u nastavku turnira je i dalje neizvestan, u 15 sati će ići na magnetnu rezonancu, rezultati se ne čekaju dugo pa će srpski teniser konačnu odluku doneti vrlo uskoro.

Nadamo se da povreda nije ozbiljnije prirode, pa ukoliko bude mogao da nastavi turnir, Novak će u četvrtfinalu igrati protiv Kaspera Ruda.