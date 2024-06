Vilander nije šokiran Đokovićevom odlukom: Dao nikad čudniju izjavu o povredi Srbina

Šveđanin tvrdi da igrači sami moraju da se prilagode klizavoj povredi

Novak Đoković se povukao sa Rolan Garosa zbog povrede kolena koju je doživeo u meču osmine finala protiv Fransiska Serundola.

Ispostavilo se da je povreda teže prirode, iako je Novak na neverovatan način uspeo da pobedi Argentinca i sa tako oštećenim kolenom.

Magnetna rezonanca je pokazala da je Novak pokidao meniskus desnog kolena, zbog čega se povukao sa turnira, a ono što je problem, oporavak kod ovoga je prilično težak i neizvestan i traja najmanje dva do tri meseca, pa faktički ne postoji ni promil šanse da igra na Olimpijskim igrama.

O ovome su u studiju Eurosporta pričali i njihovi stručni konsultanti i bivši igrači - Aleks Koreča i Mats Vilander.

Koreča je istakao da je šokriran ovakvom informacijom.

- Šokiran sam, brani titulu, svetski broj 1, takav je borac, pokazao je da je tu u poslednje dve runde, mnogo je patio protiv Serundola i Musetija, nije igrao mnogo mečeva pre RG, i onda su se desile ove dve situacije. Juče je možda bilo dovoljno da završi meč tako zagrejan, ali teško je rizikovati, prvo Rud, pa onda i dalje, bilo je teško i morao je da donese ovakvu odluku očigledno - rekao je Koreča.

Mats Vilander ističe da nije iznenađen i da mu je Novakv izraz lica i govor tela nakon pobede nad Serundolom nagoveštavao da bi moglo da dođe do odustajanja.

- Nisam šokiran, bio je itekako nezadovoljan, čuli smo komentare koje je dao na terenu, sunce je bilo, nakon kiše i vlage, bilo je mnogo klizavo - rekao je Vilander, koji je takođe istakao i da ne krivi organizatore za klizav teren, te je, pomalo čudno, rekao da bi igrači morali sami da razmišljaju o tome da prilagode igru i da se prilagode klizavoj podlozi.

- Moram da kažem da sam igrao na terenima gde je bilo vetra i vlage, tu je osećaj kao da igrate na betonu, a ne na šljaci, ne možete uopšte da klizate i nije bilo uopšte šljake. Temperatura se menja i to će se i dalje dešavati, i igra će biti brža i brža, i biće klizavije i kada igrate blizu linije kao Đoković, morate da budete sposobni da se zaustavljate naglo, to nije lako na šljaci i travi, to je nešto o čemu igrači trebaju da razmišljaju, što više budu razmišljali, više će se klizati - rekao je Mats Vilander.

