JANIK SINER BLISTA: PRVO obraćanje medijima NOVOG teniskog KRALJA!

Dileme više nema, Janik Siner će od ponedeljka postati svetski broj jedan, a na tronu će naslediti Novaka Đokovića koji je morao da odustane od učešća na Rolan Garosu zbog povrede kolena.

Siner je pobedio Dimitrova u četvrtfinalu, a nakon meča je sumirao utiske sa predstavnicima medija.

Kako se Siner osećao na terenu, da li je i za njega bio previše klizav, da li je bilo manje šljake? Novak se žalio juče…

- Danas je bilo vetrovito, a napokon smo imali i sunčan dan. Jeste malo je klizavije, ali je to normalno za šljaku jer sam igrao dosta mečeva u tim uslovima. Ne znam kako je bilo juče, čini mi se da je drugačije svakog dana. Ne želim da se bavim više tim pitanjem", otresito odgovara Siner. Veliku zahvalnost za ovaj jedinstven uspeh Siner izražava svom stručnom timu na čelu sa trenerskim duom Kejhil - Vanoci: "Počeli smo da treniramo pre dve godine zajedno. Deren ima mnogo iskustva, doveo je neke velike igrače do mesta broj jedan i veoma dobro zna kako da se adaptira na igrače sa kojima radi. Kombinacija sa Simoneom Vanocijem je jako dobra, i oni se međusobno veoma poštuju. Srećan sam što imam takav tim - prenosi Janik.

Koliko mu je bilo teško da suzdrži emocije kada je saznao da se Novak povukao i da će postati broj jedan? Da li će to možda uticati na njegov naredni nastup na turniru?

- Bilo je lako sudržati emocije, a saznao sam za to odmah posle meča. Čak i da sam znao ranije, smirio bih se. Šljaka je podloga gde se nekada mučim, videli smo to poslednjih godina, zato sam srećan što sam u polufinalu. Moje telo je sve bolje i srećan sam što igram takav meč - kaže on.

Koliko mu znači što je prvi Italijan koji je prvi na ATP listi?

- Mnogo mi to znači, i to je velika stvar za Italiju - koja ima toliko sjajnih igrača, trenera. Srećan sam što sam deo ovog italijanskog pokreta. Ljudi će više početi da igraju tenis ako imamo nekog na prvom mestu, a još jednog ili dvoje u top 10 i dok svi ostali daju sve od sebe na turneji. Italija organizuje brojne turnire, čelendžere, ATP Masters u Rimu, finale u Torinu. Italija to zaslužuje. To je sjajna zemlja i imamo sve preduslove za ovakav uspeh.

Da li se nešto promenilo kod Janika u zadnjih 12 meseci?

- Naučio sam dosta od poraza koje sam imao. Naučio sam da učim iz poraza, iz govora tela. Posle Ju Es Opena sam doživeo mali preokret posle poraza od Zvereva, i shvatio šta treba da radim nadalje i koji je pravi put. Imam iskrene ljude koji mi kažu kada je nešto dobro, a kada nije. Neke stvari moramo da unapredimo jer želim da postanem najbolji što mogu.

Kako je Siner unapredio igru na šljaci?

- Fizički sam dobro napredovao, a ovo je fižički zahtevna podloga. Čak i ako dobro odservirate, poen nije gotov, dosta momenata utiče na osvajanje poena. Svaki igrač negde ima problema sa podlogom. Videćemo kako ću igrati na travi, na kojoj mi je prošla sezona bila dobra. Mislim da je dobro shvatiti da će igra na nekim podlogama biti zahtevnija od drugih, i to je to - zaključuje Siner.

