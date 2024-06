BEŽEĆI OD POLICIJE UBIO MLADOG SPORTISTU! Jezive vesti: Nije mu bilo spasa! Pijani vozač naleteo na njega dok je trenirao

Horor vesti pogodile su svet sporta. Izraelski biciklista i član nacionalnog tima, Gaj Timor, izgubio je život tokom treninga i to na jeziv način.

Sportistu koji je imao 21 godinu udario je pijani vozač bez dozvole i to u pokušaju da pobegne od policije!

Nesrećni Timor pripremao se za trku u Češkoj, a trener i njegove kolege iz tima izrazili su tugu i zatražili da se uslovi za bicikliste u zemlji poboljšaju.

Guy Timor (21), one of Israel's most promising cycling talents, tragically lost his life after being hit by a car.



Reports indicate that Timor, who was riding his bike on a road about 60 kilometers south of Tel Aviv, was the victim of a reckless driver.



Timor (21) was a… pic.twitter.com/WwXESHHJ1H