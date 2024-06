OVAJ ISTORIJSKI TRENUTAK NISTE VIDELI U PRENOSU! Naša fantastična Adriana je odmah znala da je napravila VELIKU STVAR za Srbiju (VIDEO)

Fantastična Adriana Vilagoš je donela veliku radost Srbiji, a istorijske trenutke umalo da uopšte ne vidimo.

Organizatori prenosa na Evropskom prvenstvu u Rimu odlučili su da hitac srpske atletičarke vredan srebrne medalje nije bitan koliko i druga takmičenja.

Na snimak se prvo čekalo više od 10 minuta, a onda je reditelj prenosa odlučio da prebaci fokus na trku muškaraca.

Navijači su u prenosu videli istorijski hitac tek posle više od 20 minuta, a pogledajte kako je sve izgledalo.

Čim je izbacila koplje Adriana je znala da je uradila veliku stvar, a ubrzo se uhvatila za glavu.

Reakcija nakon što je objavljen rezultat dovoljno govori o tome kako se osećala. Skakala je od uzbuđenja i potrčala prema svojoj majci Đerđi, koja je ujedno i njen trener.

Adriana Vilagoš je budućnost, ali i sadašnjost srpskog sporta i srpske atletike. Hitac od 64,42 je rekord Srbije, a ovim rezultatom ona je obezbedila i plasman na Olimpijske igre u Parizu gde će se boriti za dobar plasman i još jedan odličan rezultat.

U januaru je devojka iz Vrbasa napunila tek 20 godina, a šeste meseci kasnije je došla do srebra na Evropskom prvenstvu i to drugog u karijeri, pošto je 2022. godine do velikog uspeha stigla i na šampionatu u Minhenu.

"Zadovoljna sam. Potpisala bih ovaj rezultat na kraju. Baš je bila jaka konkurencija. Jako sam srećna, kada je bilo najbitnije uspela sam. Dugo čekam da se potrefi ovaj rezultat. Raduje mi da se desilo ovde, gde je bilo najbitnije. Srećna sam i zadovoljna", rekla je Vilagoš nakon srebra u Rimu, a osvrnula se i na odlazak u Pariz.

"To je bio cilj i san. Jako sam srećna zbog toga i što sam uspela da se kvalifikujem. Nadam se da ću moći dobro da se pripremim".

Autor: Marija Radić