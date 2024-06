'REKAO BIH STARA PLANINA' Čuveni olimpijac Bojan Križaj na Forumu naprednih tehnologija u Nišu OTKRIO koja mu je planina u Srbiji omiljena!

Čuveni slovenački olimpijac i učesnik Igara u Sarajevu je bio prisutan na Forumu naprednih tehnologija koji se održava u Nišu.

Čuveni slovenački skijaš i olimpijac, Bojan Križaj ostavio je veliki trag u jugoslovenskom sportu. Učesnik Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine i jedan od sportista za koje se očekivalo da možda obraduje bivšu zemlju i medaljom i dalje nije pao u zaborav svih ljubitelja zimskih sportova.

On je danas boravio na Forumu naprednih tehnologija koji se održava u Nišu, a u razgovoru za Telegraf ipak se dotakao svoje stare "ljubavi" - skija.

Upitali smo Križaja šta je to što nedostaje Srbiji kako bi postigla uspeh u zimskim sportovima i možda dostigla visine koje imaju Slovenija i Hrvatska.

- Prvo, treba napraviti neku bazu, da se postigne širina, da se što više ljudi bavi sportom, deca posebno, da se ostvari velika baza i iz te baze potom dolazi kvalitet. Zato su potrebni prvo uslovi, treneri, učitelji... To je procedura koja ne ide od danas do sutra, ali nekada treba početi. Moja sugestija je što pre da se svi organizuju, to će brže doći i uspeh - rekao je Križaj.

Dobio je i interesantno pitanje - da li možda vidi nekoga u Srbiji kao posebnog talenta?

- Manje-više ne pratim toliko intenzitet. Ni u Sloveniji više nisam deo stručnog štaba, ali skijanje mi još uvek "pali" srce. Kad god mogu, idem na skijanje.

Ima i omiljenu planinu u Srbiji na koju bi uvek voleo da ode.

- Rekao bih Stara planina - zaključio je Križaj.

Autor: Iva Besarabić