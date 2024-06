Proradio srpski inat: Novi snimak Novaka Đokovića vraća nadu - Pogledajte! (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković počeo je da trenira posle operacije kolena zbog povrede koju je zadobio na Rolan Garosu. Naš proslavljeni as se trenutno nalazi u Crnoj Gori gde se latio reketa kako bi se što pre vratio u takmičarsku formu.

Na snimcima koji su se pojavili na internetu vidi se kako Nole servira, a sudeći po njima svi fanovi mogu da budu optimistični.

Novak Đoković je imao operaciju čim je odlučio da odustane od Rolan Garosa. Brzo se vratio u Beograd, a na početku se kretao pomoću štaka.

👁️ @DjokerNole under the lights 💥 today 🤩 🇲🇪



