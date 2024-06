NOVAK I VIMBLDON? Đoković govorio o odluci koju čeka čitava Srbija

Drugi teniser sveta iskren.

Novak Đoković trenira u Londonu nedelju dana pred početak Vimbldona, a samo malo više od dve sedmice od operacije kolena.

Laura Skot, novinarka BCC-ja presrela je drugog tenisera sveta na putu posle trenininga i pitala ga da li će igrati na drugom Grend slemu u sezoni.

- Ne mogu vam dati previše detalja, ali oporavak ide dobro, u pravom smeru svakog dana, po malo procenata je bolje. To mi daje nadu. I pretpostavljam da me to gura da nastavim. Imamo još nedelju dana, dosta vremena, da posle toga imam jasno stanje kada bude žreb - rekao je Novak.

Konačnu odluku doneće u saglasnosti sa timom.

- Pogledajte, nisam došao ovde da igram tri runde. Igraću samo ako znam... Nikada ne možete znati 100% šta će se desiti u prvom meču kada turnir krene. Ići ću dan po dan i na osnovu toga ću doneti odluku. Osećaj, zaključak, koji smo doneli tim i ja u narednih pet-šest dana. Ako znam da mogu da igram približno svom maksimumu ili maksimumu, ako ne, neko drugi će dobiti šansu - zaključio je Novak.

Autor: Aleksandra Aras