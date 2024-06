Novak Đoković se oglasio o nastupu na Vimbldonu: 'Lepo je vratiti se, dajem sve od sebe...'

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je već par dana u Engleskoj na Vimbldonu, a nakon operacije meniskusa postavljalo se pitanje nastupa na najprestižnijem turniru.

Sada se Novak oglasio povodom toga i poslao poruku da će dati sve od sebe da bude spreman.

- To doba godine (emotikon trave). Lepo je vratiti se. Dajem sve od sebe da budem spreman za Vimbldon - napisao je Novak.

That time of year 🌱 Good to be back. Giving my best to be ready for #wimbledon 🎾💪 pic.twitter.com/caop6cVYjY