Tužne vesti potresle svet: Preminuo poznati rvač

Poznati rvač i član WWE Kuće slavnih, Sika Anoa'i preminuo je u 79. godini, javljaju američki mediji. On je inače bio i otac poznate rvačke zvezde, Romana Rejnsa.

Takođe, njegov sestrić, Jarus Anoa'i objavio je na društvenim medijima tužne vesti, ističući da je Sika preminuo u miru.

- Mnogo toga se može reći o njemu. Da je bio otac koji je mnogo radio, da je bio brat koji se brinuo o svemu, ujak koji je podržavao sve i ponosan deda - piše u poruci Jarusa, koja se potom nastavlja:

WWE is saddened to learn that Sika Anoa’i, a WWE Hall of Famer, one-half of The Wild Samoans tag team and father of Roman Reigns, has passed away.



WWE extends its condolences to Anoa’i’s family, friends and fans. pic.twitter.com/rY2LZznoVZ