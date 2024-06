Ja sa Novakom nakon toga nisam prićala: Đokoviću se ove reči neće svideti - Ne želim da kažem nešto ružno, ali...

Nina Stojanović, srpska teniserka, šokirala je javnost izjavom da neke stvari vezane za Olimpijske igre u Tokiju, a vezane su za Novaka Đokovića, ne može da zaboravi.

Naime, na Olimpijskim igrama u Japanu, koje su održane 2021. u Tokiju, pod strogim kovid merama, Novak Đoković i Nina Stojanović igrali su miks dubl.

Bili su na korak od osvajanja bronzane medalje, jer su imali duel protiv Australijanaca, kada je Novak Đoković otkazao igranje zbog povrede. Nešto ranije, najbolji srpski teniser izgubio je meč od Španca Pabla Karenja Buste i tako okončao takmičenje na olimpijskom turniru u singlu.

- Teško mi je. Ovo je prvi put da pričam sa nekim o tome javno, nisam želela da se izjašnjavam. Imala sam mnoge novinare koji su me kontaktirali, čak me i "Njujork tajms" kontaktirao, našli su moj broj, zvali su me na vots ap. Shvatila sam koliko je velika stvar što se desilo, ali nisam bila svesna koliko ljudi to prati. Bila je korona, nije bilo ljudi, nekako sam to gledala kao nezaboravno iskustvo da budem među najboljim sportistima svih sportova. Ti si zaslužio da budeš tamo, zaista je po meni neponovljivo iskustvo, mnogo sam se iznenadila pozitivno posle učešća koliko sam pozitivnih poruka dobila od strane publike. Sigurna sam da sve gošće komentarišu koliko smo ružnih poruka dobili jer se ljudi klade… Prvi put mi se desilo da nisam primila nijednu negativnu poruku u smislu "Nina, ti si kriva za to što je Novak ispao, ti si njega umorila", razne stvari sam posle čitala, gluposti zaista… Sve su poruke bile pozitivne i to me još više dirnulo, čoveče, je l’ realno sa ljudi sve ovo vide. Mnogo mi je teže palo, na neki način mi bilo draže jer sam prvi put osetila da su ljudi po prvi put uz mene zbog tenisa. Nisu iz neke koristi ili, ne umem to da objasnim - rekla je Nina Stojanović u podkastu "Reketiranje" i nastavila:

- Bilo je ispraćeno... Nisam to očekivala da će biti tako ispraćeno. To je jako bolna tema, ali od Novaka imam osećaj, na stranu ko je on... Za mene najbolji na svetu i uvek će biti. Mi drugi se ne vidimo i muškarci i žene. Da njega nema ne bi ljudi ni… Mi se dosta manje vidimo, mene ljudi posle Olimpijskih igara pamte kao onu devojku koja je igrala dubl s Novakom, zbog koje je Novak odustao da se bori za medalju, za treće mesto. Ja sam prvenstveno otišla zbog sebe i svog singla, pa onda dubl i onda miks dubl. Meni je to bio šlag na torti. Naravno da neću odbiti Novaka koji me pita na Vimbldonu "Ninče, da li bi volela" i čitam poruku i kažem ja njemu "Čekaj da razmislim" (smeh) i on kaže "Ništa, razmisli i javi se" i ja rek'o "Ma daj bre, jesi realan“. To je nešto što se ne odbija, igrati s Novakom je bilo neopisivo iskustvo. Mi se znamo dosta dugo i pre Igara, bili smo dosta puta u kontaktu, viđali smo se na grend slemovima, pa se i družili malo van toga. To je jako lepo, ali ono što se desilo na kraju nije uopšte lepo i boli me, ne mogu da zaboravim tako nešto.



Srpska teniserka se nada, da će nekada o svemu moći da razgovara sa Novakom.

- Ja sa Novakom nisam nakon toga pričala, nisam imala neku priliku, videla sam ga dva, tri puta, videla sam ga na 25. maju gde sam trenirala posle Igara ili na nekom grend slemu, ali nisam imala priliku ni vremena, ja zbog svojih obaveza, on zbog svojih da sednemo i da popričamo. Mislim da će se taj razgovor desiti jednom i nadam se da će se desiti, čuli smo se nakon toga, ali nismo nikad konkretno pričali o tome. Skoro mi je čestitao na turniru, prati on šta se meni dešava i to, to je jako lepo od njega, ali jednostavno postoje stvari koje ne zaboravljam. Ne želim da pričam ništa ružno, ali nije lep osećaj kada kasnije čitate i dođu do vas ružnije izjave gde je bilo da je zbog mene bio umoran na singlu. Neko mora da napravi priču da bude zanimljiva, ne želim da iznosim detalje, ali ne smatram… Kako da objasnim drago mi je što je Novak bio svoj kad je igrao sa mnom, kad smo bili pred medijima on je bio srećan što igramo. Možda je samo s Anom igrao miks na nekoj travi egzibiciju, ali mislim da nije igrao ni sa kim. Ovo je bio zvanični turnir i bila sam počastvovana i ti njegovi intervjui gde je rekao da njega to ne umara i da je zaista zadovoljstvo. Zaista smo se sjajno slagali na terenu i bila sam ponosna na sebe kako sam odigrala dubl jer on kao on nije lagan kao čovek ima i on svoje probleme. Imam ja svoju tenziju na meču, on svoju i kad se sve sklopi zajedno, to je izgledalo bomba, baš super. Igrali smo protiv grend slem šampiona Zigmund i Kravic, ljudi koji su jako dobri u dublu. Teško je kad igraš prvi put s nekim, ali sam se sjajno snašla jer mi je bio prvi miks meč. To mi je bilo najbitnije da sam se snašla, da sam zadovoljna svojom igrom, imala sam tegobe s ramenom, ali sam rekla ne daj Bože sa polomljenom nogom ću izaći i igrati, ne igraju se Igre svaki dan - objasnila je Nina Stojanović.

Nina Stojanović ima 27 godina, a duži period, skoro dve ipo godine, nalazi se van terena- Pre godinu dana imala je vrlo složenu operaciju kuka. Odlučila je da se ponovo vrati tenisu i igraće na WTA turnirima, iako se na internetu može pročitati da je okončala karijeru. Njena najbolja pozicija na WTA listi bilo je 81. mesto, 2020. godine.

Autor: Dubravka Bošković