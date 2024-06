Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, danas će saznati protivnike na ovogodišnjem Vimbldonu.

Sva dešavanja sa žreba možete da pratite putem našeg lajv-bloga.

Đoković je pogledala sreća, pošto je izbegao Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, sa kojima može da se sastane tek u finalu.

It's time to find out the Official Draw for The Championships 2024...



Tune in live to watch from 10am (BST)#Wimbledon