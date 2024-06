'Neka vam on kaže, bio je ovde toliko puta...': Hit komentar Sinera o Đokoviću i Vimbldonu

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković odigrao je trening meč sa Janikom Sinerom na Centralnom terenu Vimbldona, u sklopu priprema za predstojeći Grend slem na travi.

Oporavlja se Novak od povrede kolena i operacije, a pred sam trening meč, dok je izlazio na teren sa Sinerom, viđena je jedna zanimljiva scena.

Naime, Novak i Siner su dobili pitanje "kakav je osećaj izlaziti na Centralni teren", na šta je usledio hit komentar Sinera.

- Neka vam on kaže, bio je ovde toliko puta - rekao je Siner uz osmeh, a onda je Novak odgovorio na pitanje:

- Upravo smo pričali o tome. Izlazak na Centralni teren je veoma poseban. Ne znam kako da opišem to iskustvo. Elegenantan ulaz na Centralni teren. Vrlo klasično, i vrlo stilizovano... Sada prolazimo kroz "članski klub", uvek se osećaš kao da nisi dovoljno dobro obučen... Osećaš kao da ti treba jakna, ili sako. Pre nego što izađete na teren, nalaze se trofeji, i verovatno motivacija za igrače ovde - rekao je Đoković dok su izlazili na teren.

