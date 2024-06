'Hajde da pričam odmah o kolenu' Đokovića pitali kako se tako brzo vratio, evo šta kaže o povredi koja je zaledila celu planetu!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, održao je konferenciju za medije pred početak Vimbldona.

Đoković je najpre govorio o povredi kolena, što verovatno i najviše zanima čitavu tenisku javnost na planeti.

- Osećam se dobro! Da, hajde da pričam odmah o kolenu... Kada se to desilo na RG, odlučio sam odmah da se operišem. Bilo je nedaumica oko Vimbldona, ali je dosta igrača imalo te zahvate. Evo, recimo, Tejlor Fric, Vavrinka, Lindsi Von, podelili su svoja iskustva i to mi je dalo veru da će biti dobro. Da ću moći da igram Vimbldon. Došao sam u nedelju, imao sam nedelju dana dobrih treninga, veoma jakih treninga. Sa Sinerom, Tijafoom, Medvedevim i evo danas sa Runeom, sve igrači koji igraju dobro na travi. To su situacije gde sam testirao koleno i koleno je odlično reagovalo. To je bio dobar znak da učestvujem, igram u utorak i samouveren sam i siguran u koleno. Do sada je sve pozitivno.

Otkrio je Đoković kako je tako brzo uspeo da se vrati.

- Veoma fer pitanje, ne znam odgovor i žena me je pitala isto pitanje. Imaš 37 godina, dosta rizika, pripremaš se za Olimpijske igre... Tu ne znam odgovor, ali imam osećaj da ne želim da propustim Grend slem dok god sam u konkurenciji, dok god mogu. Tu je želja da igram, tu je želja da se takmičim, pogotovo Vimbldon o kojem sam sanjao kao dete. Samo o tome da razmišljam da ću propustiti Vimbldon je tužno. Pitao sam se koliko brzo mogu da se oporavim, rekao sam da neću doći ovde da igram nekoliko rundi, želim da se takmičim za titulu. Sve ovo do sada mi je dalo optimizam da mogu da se takmičim za titulu. Nema racionalnog objašnjenja, više je do emocija da igram na Vimbldonu. Znam da su OI blizu, da se igra na drugačijoj podlozi, ali Vimbldon je turnir iz snova. Dao sam sate i sate na oporavk i treninge, svakog dana, uz opreznost. Nisam imao negativnih stvari u ovom oporavku i pitao sam se "što da ne dam sebi šansu?".

Đoković nikada ne potcenjuje svoje protivnike...

- Ne mislim tako. Kad god izađem, radim sve da pobedim. Ne vidim sebe kako kalkulišem, ne vidim opreznost pri pokretima. Tako radim, tako igram čitave karijere. Ako nemam sigurnost da to mogu, ne bih ovde bio sa vama. Sve što sam radio, imalo je pozitivnog znaka.

Otkrio je Alkaraz da je razgovarao sa Đokovićem pred početak turnira u Londonu, i tom prilikom rekao da je Novak super čovek.

- Haha ne, ne smatram se super čovekom. Fric je super čovek, jer se od ovog oporavio za nedelju dana! Njegova situacija mi je dala optimizam da ću moći i ja. Neko ko igra na ovom nivou je uspeo u tako kratkom nivou... To mi je dalo snage i vere i proces. Nije možda skroz idealno u očima doktora koji kažu da je potreban duži oporavak, da se ne rizikuje, da se da letu vremena, ali je individualno. Svako ima drugačije reakcije na oporavak, na treninge, ali nisam imao smetnji. Da sam imao takvu informaciju od tela, ovaj Vimbldon bi bio pod znakom pitanja. Igrao sam dva seta sa Medvedeva, igrao sam tri i po seta juče i danas sat i po. Koleno je dobro, nema negativnih rekacije - kazao je Đoković.

Autor: Aleksandra Aras