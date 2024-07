Uživo: Đoković - Kopriva! Odličan start drugog seta - Novak dolazi do brejka!

Njabolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Čeha Vita Koprive meč prvog kola Grend Slema u Londonu.

TOK MEČA:

2. SET

2:1 - Posle napornog gema, Novak dolazi do prvog brejka u drugom setu.

1:1 - Novak siguran na svoj gem, izjednačava u drugom setu.

0:1 - Uz dosta muke Čeh osvaja gem na svoj servis-

Game and first set, Djokovic pic.twitter.com/ss5MkTYtM2

1. SET

1:6 - Novak ponovo siguran na svoj servis. Osvaja prvi set bez problema!

1:5 - Novak uzima još jedan brejk.

1:4 - Novaj sjajnim gemom potvrdio brejk, još dva gema ga delo do prvog seta.

1:3 - BREJK ĐOKOVIĆA! Najduži gem do sada na meču. Vodila se ljuta borba, Novak je propustio pet brejk šansi, ali nije i šestu!

1:2 - Morao je Đoković u trećem gemu da "popravlja servis". Prepustio je jedan poen, a onda u nastavku "zategao" i osvojio servis-gem.

1:1 Čeh takođe bez problema osvaja svoj gem

0:1 Novak siguran na svoj servis gem

16.05 - NOVAK JE NA TERENU

Novak Djokovic receives an ovation as he makes his entrance at Wimbledon Centre Court. 🌱🥹❤️pic.twitter.com/oAGuKO9rSR