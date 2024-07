Šok u Londonu! Najveće iznenađenje Vimbldona! Kraj za prvu teniserku planete!

Petostruka grend slem šampionka i prva teniserka sveta Iga Švjontek je eliminisana u trećem kolu Vimbldona!

Bolja od nje bila je Kazahstanka Julija Putinceva rezultatom 2:1 (3:6, 6:1, 6:2)

Iga je dobila prvi set, ali je nakon toga na terenu postojala samo jedna teniserka.

Putinceva će u narednoj rundi igrati protiv Jelene Ostapenko.

Phenomenal Putintseva 😲@PutintsevaYulia upsets world No.1 Iga Swiatek 3-6, 6-1, 6-2 in a stunning performance to advance to the fourth round! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/lUquT4mBDH