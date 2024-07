Hitno oglašavanje Vimbldona: Čelnici prestižnog turnira objavili da će doći do vandrednih promena - Evo kako one mogu uticati na Đokovića!

Organizatori Vimbldona naišli su na puno problema tokom ovogodišnjeg izdanja turnira.

Vremenski uslovi su često uzrok prekida i odlaganja mečeva, a ove godine je toga bilo na pretek.

Dok čekamo četvrtfinalne okršaje u muškom singlu gde ćemo gledati i Novaka Đokovića i njegov meč protiv Aleksa de Minora, Vimbldon se oglasio saopštenjem o važnim promenama u rasporedu.

An update from the Tournament Director regarding the 2024 Finals Schedule ⬇️#Wimbledon