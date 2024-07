Bokserski klub iz Banjaluke se ograđuje od dolaska Majka Tajsona: Za nas je to čista laž

Kao bomba je odjeknula vest da će legendarni bokser, Majk Tajson gostovati u Banja Luci, ali sada su se pojavile i drugačije informacije.

Prema prvim informacijama koje su objavljene, proslavljeni bokser Anton Josipović potvrdio je u svojoj izjavi da će Tajson biti gost obeležavanja četrdesetogodišnjice Olimpijskih igara u Los Anđelesu 1984. godine.

Ipak, tim povodom portal "Tiket.ba" kontaktirao je predsednika BK Slavija, Dalibora Petkovića, koji se u ime kluba ogradio od ove vesti.

- Za nas je to čista laž. Mi se kao klub u potpunosti ograđujemo oko toga, ljudi me zovu i pitaju, ali mi se ograđujemo od te izjave. Za mesec dana da se to desi i da ga Josipović dovede nije realno, tako da je za nas to laž - rekao je Petković.

Ostaje nam da vidimo kakav će na kraju biti rasplet ove situacije, a nema sumnje da bi Tajson svojim dolaskom napravio pravi spektakl u Republici Srpskoj.



Autor: Jovana Nerić