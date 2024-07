Lako je Noletu kad ima ovakvu podršku! Svi su gledali u njegovog sina - Stefan jednim potezom oduševio sve na Vimbldonu! (VIDEO)

Najbolji teniser ikada, Novak Đoković, trenutno igra protiv Lorenca Musetija polufinale Vimbldona.

U njegovom boksu na ovom meču nema Jelene, ali je zato tu njegov sin, Stefan, koji bodri tatu u borbi za finale pomenutog Gren slema.

Mališan je posle jednog poena njegovog oca ustao sa svog mesta i aplaudirao, a ta scena oduševila je sve prisutne.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom snimku:

🎾 Stefan Djokovic, the young prodigy, passionately cheers for his legendary father at #Wimbledon2024! 🙌🔥 The electrifying clash between #Musetti and #Djokovic promises tennis magic. 🎾🏆 #TennisFever #FatherAndSon #GrandSlamThrills pic.twitter.com/CIP7cqy8tj