Ovome se nismo nadali ni u najluđim snovima! Evo ko se Novaku Đokoviću naklonio do poda: Ranije ga mrzeo

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona.

Đoković je u polufinalu savladao Italijana Lorenca Musetija sa 3:0, po setovima 6:4, 7:6, 6:4

Novak će se u finalu sastati sa braniocem titule Karlosom Alkarazom koji je u prvom polufinalnom meču savladao Rusa Danila Medvedeva sa 3:1 u setovima.

Novak Djokovic reaches his 37th Slam final, which is so very many.



Nobody has ever been this good at tennis for this long.#Wimbledon