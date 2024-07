Istog dana na istom mestu je Đoković odigrao najluđi meč karijere! Neverovatna podudarnost prati finale Vimbldona

Fascinantno!

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković igraće u novom finalu Vimbldona, nakon što je rethodno sa 3:0 u polufinalu savladao Lorenca Musetija.

Đokovićev rival u borbi za prestižni pehar, biće mladi Španac, Karlos Alkaraz, koji je eliminisao Danila Medvedeva.

Ono što je zanimljivo, jeste da će taj susret biti odigran u nedelju, 14. jula, a ovaj datum i te kako ima značenje za Novaka.

Naime, Đoković je na isti dan, pre tačno pet godina, odnosno 14. jula 2019. godine, na istom mestu odigrao kultni meč sa Rodžerom Federerom.

Sunday will be five years to the day that Djokovic beat Federer in the 2019 Wimbledon final.



July 14 2019: Djokovic d Federer



July 14 2024: Djokovic v Alcaraz