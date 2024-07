Osvojio je Vimbldon, ali se ničega ne seća! Britanac nije ni hteo da igra tenis, a sad je heroj nacije

Ako pitate Henrija Patena šta se desilo, neće baš znati da vam kaže.

Vimbldonu, na mestu na kome je pobeđivala i Jana Novotna koja ju je trenirala dugi niz godina. Emotivni su bili i Henri Paten i Hari Heliovara. Britanac i Finac su savladali Australijance Maksa Pursela i Džordana Tompsona u dramatičnom meču 6:7, 7:6, 7:6 nakon čega su pokuljale emocije.

Heliovara je odmah pao na travu i počeo da plačel, a Paten Kome je ovo prva titula na Vimbldonu u karijeri je samo nekoliko minuta nakon kraja duela istakao da se već sada ne seća gotovo ničega sa meča!

Ovo su njegove reči posle meča:

Ljudi, bili ste sjajni. Meč nije mogao da bude neizvesniji, ja se stvarno ne sećam šta se desilo. Za mene je jako posebno to što sam ovo uradio pred toliko ljudi. Ja sam ovde radio leti dok sam studirao, radio sam za IBM 2016. i 2017. godine i nikada nisam planirao da se profesionalno bavim tenisom

On je sada 43. na rang listi dubl igrača i pre ove pobede najbolji rezultat na grend slemovima mu je bilo treće kolo na Rolan Garosu i US Openu.U singlu jedva da je igrao, dok je Heliovara došao do 194. mesta u singlu 2011. godine, ali 35-godišnji Finac je odavno specijalizovan za dubl. Već ima titulu na US Openu u miks dublu 2023. godine sa Anom Danilinom iz Kazahstana, a na US Openu i Rolan Garosu je sa Lojdom Glaspulom 2022. došao do četvfinalu.

Autor: Snežana Milovanov