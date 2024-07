Imao 121 ljubavnicu - Šok životna priča čuvenog sportiste: Varao ženu, preživeo tešku nesreću, a to nije sve

Tajger Vuds, golf igrač, jedan od najpoznatijih sportista svih vremena, osim po uspehu u golfu, poznat je i po brojnim aferama koje je imao tokom braka.

Vuds je bio u brojnim vezama, ali jedna mu je bila posebno važna. On se oženio Elin Nordegren iz Švedske, ali je njihova ljubavna priča trajala samo nekoliko godina. O svemu je pisao Džejms Patison u novoj knjizi „Tajger, Tajger”.

Kako je počela priča o Tajgeru i Elin?

Tajger i Elin upoznali su se u kući njene prijateljice 2001. godine. Njena prijateljica je bila udata za golfera Džaspera Parnevika, koji je zapravo spojio Vudsa i Nordegrena. Međutim, Elin je u to vreme bila u vezi i uopšte nije bila zainteresovana za Tigera.

