Novak je posetio bolesnog patrijarha Pavla u bolnici: Ono šta mu je dao na poklon i izgovorio, Đokoviću je promenilo ceo život... (FOTO)

Dirljiv susret najboljeg tenisera sveta i tadašnjeg poglavara srpske pravoslavne crkve ostavio je neizbrisiv trag u karijeri Novaka Đokovića. Nakon te posete na VMA i blagoslova koji je dobio, njegova karijera je krenula uzlaznom putanjom

Bilo je to davne 2008.godine kada je Novak Đoković u finalu Australijan Opena pobedio Francuza Žoa Vilfreda Congu. Ubrzo nakon dolaska u Beograd, Novak je odlučio da poseti patrijarha Pavla koji se tada lečio na VMA.

Novakova majka Dijana Đoković otkrila je u jednom intervju kako je protekao taj susret i koliko je on uticao na dalju karijeru njenog sina.

To je bio momenat, možda čak i prekretnica u njegovoj karijeri. Jednostavno se desilo da smo mogli da odemo kod našeg pokojnog patrijarha Pavla dok je bio u bolnici na VMA. Sedeo je u fotelji u nekom blaženom polusnu. Đakon je bio sa njim, doneli smo mu monografiju sa posvetom, monografiju kada je osvojio Australijan open 2008. godine. Rekao mu je da je došao da ga blagosloviš. U jednom momentu je on otvorio oči, videla sam da su to nebesko plave oči. Podigao je ruku i blagosiljao je Novaka - ispričala je Dijana, a na snimku se mogu videti i slike tog susreta.

Patrijarh je prema rečima očevidaca darivao Novaka običnim drvenim krstićem i tom prilikom mu je rekao:

Predanje kaže, "Doćiće jedan koji je Srbin i biće bolji od svih"... Nosi ovaj krst sa Božijim blagoslovom i ispuni predanje... - izgovorio je Pavle.

Novak i jeste postao jedan od najpoznatijih Srba u svetu i postigao je ono što nije nijedan teniser na Svetu.

Autor: Jovana Nerić