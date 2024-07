Raskid, pa brutalna osveta! LJUBAVNA AFERA potresa odbojkašku reprezentaciju: Dve godine su bile u vezi, a onda je nastao haos

Ozbiljan skandal potresa žensku odbojkašku reprezentaciju Brazila, tokom priprema za Olimpijske igre u Parizu.

Brazilski mediji već danima pišu o aferi čiji su glavni akteri Šejla Kastro (41), nekadašnja odbojkašica, danas član stručnog štaba i Gabrijela Braga Gimarais (30), najbolja odbojkašica reprezentacije.

O čemu se zapravo radi? Posle dvogodišnje ljubavne veze koju ni Šejla, ni Gabi nisu krile, došlo je do bolnog razlaza. A, očigledno, jedna od dve lepe Brazilke nije mogla da preboli neuzvraćenu ljubav. I onda je nastao problem.

Kako pišu brazilski mediji, sve je počelo kada je jedan od korisnika na društvenoj mreži "X", optužio Gabi da je više interesuje koncert pevačice Ane Karoline, nego da se spremi za Olimpijske igre u Parizu. Plus, dodao je anonimni korisnik - Gabi je u potpunosti izgubila fokus.

Posle ove objave, nastao je haos, jer se u raspravu uključilo mnogo ljudi. Korisnik od imenom „Pierogi93“ ušao je u raspravu sa stotinu ljudi, bilo je više nego uzbudljivo. A, onda se desi ono, što se uglavnom dogodi kad se rade ovakve stvari.

Korisnik "Pierogi93" odgovorio je na jednu prozivku ne sa svog, već sa zvaničnog naloga Šejle Kastro. I tada je sve postalo jasno. Kada je Šejla shvatila šta je uradila, pokušala je da obriše komentar, ali bilo je kasno... Internet je sve zapamtio i nastao je skandal.



Brazilski mediji lako su došli do printskrinova rasprave na društvenoj mreži "X", a posle serije tekstova na portalim i u štampi, Šejla Kastro je odlučila da napusti pripreme ženske odbojkaške reprezentacije Brazila. Jasno je da ona neće putovati u Pariz, na Olimpijske igre.

Sve ovo stvorilo je ogroman problem selektoru nacionalnog tima Ze Robertu, ali i ostalim odbojkašicama. Umesto da se radi u tišini i sprema za turnir na kojem Brazil ima ambicije da dođe do medalje, sada se došlo u situaciju, da se o ovom skandalu piše iz dana u dan, čak se i prave TV emisije.

Sheilla Castro created a fake account to spread hate towards Gabi Guimares is the craziest thing that has ever happened in volleyball history. EVER. pic.twitter.com/3xLSdj9smd